Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора в среду вечером обсудили подготовку к встрече в «нормандской формате», а также перспективы разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции Германии в поддержке Украины.



В свою очередь Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом.



«Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского — по истечении семи дней тишины», — подчеркивается в сообщении.



Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа через Украину, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина — ЕС — РФ, которое состоялось 28 октября в Брюсселе. Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



Разведение у Золотого и Петровского, а также подписание «формулы Штайнмайера» являлись условиями для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). «Формула Штайнмайера» была согласована Трехсторонней контактной группой 1 октября.