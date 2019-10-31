Штаб ООС насчитал 19 нарушений «режима тишины»

За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована огневая активность вражеских снайперов», — отмечается в сообщении.
По информации штаба, огонь открывали вблизи Красногоровки, Водяного, Крымского, Новотошковского, Зайцевого, Луганского, Пивденного, Троицкого, Новолуганского, Орехового.
Также сообщается, что с начала текущих суток «противник огневой активности не проявлял».