Рада согласилась на арест нардепа Дубневича

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Руслана Рябошапки и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича (группа «За будущее»). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Депутаты поддержали три проекта постановления — о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Дубневича ( соответственно 332, 241 и 229 голосов).



Как сказал Рябошапка в ходе рассмотрения его представлений на пленарном заседании парламента в четверг, Дубневич, возглавляя комитет Рады по вопросам транспорта, организовал схему, в результате которой государству нанесены убытки более 93 млн грн.



«Это производство расследуется уже почти три года и в отношении восьми фигурантов расследование по этому делу закончено... подозрения предъявлены и сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела», — рассказал генпрокурор.



Дубневич же заявил, что считает обвинения в свой адрес безосновательными, а «представление внесено в Раду с единственной целью — политический популизм».



Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало доказательства для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.



Так, собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии «Укрзализныцы», его потребностей при проведении госзакупок, «а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления».