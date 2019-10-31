Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: «Северный поток-2» усиливает Россию и ослабляет Европу

31 октября 2019, 13:01

Зеленский: «Северный поток-2» усиливает Россию и ослабляет Европу

Разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2» и введение его в эксплуатацию ослабляет геополитическое положение стран Европы, заявил президент Владимир Зеленский.

«Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства», — сказал Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент добавил, что Украина была готова к такому сценарию. «Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы», — заявил Зеленский.

Читайте также:

Зеленский рассчитывает, что разведение войск у Петровского начнется 4 ноября

30 октября Дания дала разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Дания была последней страной, от которой Россия ждала разрешение. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что теперь надеется на западные санкции против РФ. В России заявили, что им понадобится пять недель, чтобы достроить газопровод.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Россия-Украина Северный поток-2

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»
14:41
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что «учения силовиков» будут совместными
14:36
«ДНР»: Житель Снежного задержан после стрельбы на улице из автомата
10:50
ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского
09:26
Красный Крест направил гумконвой в сторону Донецка
09:22
Российский «гумконвой» приезжает на Донбасс третью неделю подряд
22:18
Правозащитники: В подконтрольном «ЛНР» Антраците шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты
21:49
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:25
«ДНР» собирается создать «офшорную зону»
17:58
Сивохо: На неподконтрольном Донбассе есть люди, готовые идти на выборы от «Слуги народа»
16:50
«Православный олигарх» из России обратился к «ДНР»
15:52
«ДНР» и «ЛНР» объявили об «учениях» «силовиков» на фоне разведения войск
14:21
Министр: Переселенцы из оккупации должны поступать по упрощенной системе во все вузы
12:15
Министр: Прямое жд-сообщение с Донецком возможно только после возвращения территорий
23:58
Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины недалеко от Докучаевска
все новости
16:52
СМИ: Проект документа, который примут лидеры «нормандской четверки», готов
16:41
Финляндия выделит 600 тысяч евро на разминирование Донбасса
15:58
«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»
15:54
«Даты пока нет». Кремль опроверг, что «нормандская» встреча состоится 15 ноября
15:24
МИД РФ надеется на Зеленского в вопросе разведения войск
14:41
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что «учения силовиков» будут совместными
14:36
«ДНР»: Житель Снежного задержан после стрельбы на улице из автомата
13:48
В НАТО пока не планируют возобновлять сотрудничество с РФ
13:18
Богдан: Хорошковский консультирует по таможне, потому что у Нефедова «очень не получается»
13:01
Зеленский: «Северный поток-2» усиливает Россию и ослабляет Европу
12:47
Столтенберг: Двери к членству Украины в НАТО открыты, но нужны реформы
12:28
Глава Луганщины ждет достижения договоренностей для открытия КПВВ «Золотое»
12:11
Рада согласилась на арест нардепа Дубневича
11:34
Зеленский рассчитывает, что разведение войск у Петровского начнется 4 ноября
11:27
Зеленский предложил НАТО включить Украину в Программу расширенных возможностей
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» вылетел от «Динамо» в Кубке Украины
30 октября, 22:04
Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса
30 октября, 10:49
Форум Зеленского в Мариуполе: итоги
29 октября, 23:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция