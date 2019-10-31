Зеленский: «Северный поток-2» усиливает Россию и ослабляет Европу

Разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2» и введение его в эксплуатацию ослабляет геополитическое положение стран Европы, заявил президент Владимир Зеленский.



«Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства», — сказал Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Президент добавил, что Украина была готова к такому сценарию. «Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению. Мы готовы», — заявил Зеленский.

30 октября Дания дала разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Дания была последней страной, от которой Россия ждала разрешение. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что теперь надеется на западные санкции против РФ. В России заявили, что им понадобится пять недель, чтобы достроить газопровод.