МИД РФ надеется на Зеленского в вопросе разведения войск

Российская сторона надеется, что президент Украины Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своего приказа по разведению сил на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РБК.



В понимании Лаврова, «национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины». Глава МИД РФ добавил, что разведение сил «пусть не сразу и непросто», но состоялось в Станице Луганской, а также началось у Золотого.



Договоренность о разведении сил в Золотом, Станице Луганской и Петровском была достигнута более трех лет назад на саммите «нормандской четверки» в Берлине, напомнил Лавров. По его словам, с тех пор при президентстве Петра Порошенко «создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а разводить мировое сообщество». В частности, заявил российский министр, Порошенко «выдумывал искусные причины», чтобы отодвинуть начало процесса. Однако, как считает Лавров, с приходом к власти Зеленского ситуация изменилась.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



26 октября президент Владимир Зеленский посетил окраину Золотого, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия, которое они сложили в одном месте и к которому есть доступ у их представиелей в Золотом.