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Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

31 октября 2019, 18:43

Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввела инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За законопроект №1031 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

Как отметила представлявшая законопроект ко второму чтению на пленарном заседании руководитель комитета по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская («Слуга народа»), предлагается установить ответственность за незаконное обогащение в случае, если приобретённые чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

«Механизм так называемой гражданской конфискации предлагается применять, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн гривен», - рассказала Красносильская.

Она отметила, что эти два механизма будем работать вместе и соответственно за более большие кражи будет уголовная ответственность, за меньшие - гражданская конфискация.

По ее словам, механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда, а доказательства, которые будет рассматривать суд должна собирать прокуратура.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368-5 «незаконное обогащение», которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

К активам будут включаться не только денежные средства, имущество, работы или услуги, но и, например, объем уменьшения финансовых обязательств и криптовалюта.

Иск о признании необоснованными активов может подаваться без наличия обвинительного приговора в отношении лица. Конфискация незаконных активов должностных лиц будет происходить по решению суда в гражданском процессе.

Срок исковой давности в делах о признании активов необоснованными составит 4 года со дня вступления в оспариваемых активов.

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