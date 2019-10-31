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Разведение сторон у Золотого: на новые позиции переместился 21 украинский военный

31 октября 2019, 19:27

Разведение сторон у Золотого: на новые позиции переместился 21 украинский военный

В рамках разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции», - говорится в сообщении.

Процесс разведения с обеих сторон на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался 29 октября 2019 года в 12:00.

Процесс разведения сил и средств у Золотого-4 в Луганской области продлится до 30 дней, потому что, как объясняли в штабе ООС, надо будет разобрать фортификационные сооружения.

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