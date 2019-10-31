Рада проголосовала за дополнительный миллиард на зарплаты шахтерам

Верховная Рада проголосовала за изменения в законе о госбюджете, согласно которым миллиард гривен пойдет на выплату заработной платы шахтерам и решение проблем угледобывающей отрасли. Об этом сообщает Правительственный портал.



«Парламент поддержал правительственные инициативы о выделении 1 млрд грн шахтерам», - говорится в сообщении.

Ранее горняки шахт «Горная» и «Карбонит» ГП «Первомайскуголь», а также «Новодружеская» ОАО «Лисичанскуголь» требовали погашения задолженности по заработной плате, которую они не получали с июня.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, задолженность горнякам всех государственных шахт Украины составляет 1 млрд 200 млн гривен.