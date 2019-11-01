Глава Донецкой ОГА допускает запуск «Интерсити» в Мариуполь

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко допускает запуск поезда класса «Интерсити» в Мариуполь. Об этом он рассказал в интервью ТСН.



«Сейчас сообщение улучшается, но желает оставаться лучшим время, конечно время, за которое будет возможность добраться. Поэтому это время мы должны сократить. И также вопрос "Интерсити" рассматривается», - сказал он.

В пресс-службе «Укрзалізниці» журналистке «Новостей Донбасса» сообщили, что запуск поезда этой категории в этом направлении пока невозможен из-за неэлектрифицированных участка Федоровка – Волноваха и длительности в пути.



Согласно расчетам УЗ, при длине маршрута «Киев – Мариуполь» 1032 км время в пути следования «Интерсити» или «Интерсити +» составит 12 часов 54 мин и 11 часов 27 минут соответственно.



«Следует заметить, что поезда категории «Интерсити» и «Интерсити +» курсируют составами с местами для сидения. Считаем, что длительные путешествия в поездах с вагонами с местами для сидения не есть удобными для пассажиров», - говорится в сообщении.