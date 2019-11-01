Двойное гражданство: МИД разрабатывает несколько концепций

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о существовании нескольких концепций возможного введения в стране двойного гражданства. Об этом он рассказал в интервью ТСН.



«Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе», - сказал он.



Так, одной из концепций является признание двойного гражданства – украинского плюс гражданства определенной страны – при наличии двусторонних отношениях с этой страной.



Еще один вариант - более широкое привлечение украинцев за рубежом.



«Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание», - добавил он.



Пристайко подчеркнул, что в процесс вовлечены разные органы и структуры (Миграционная служба, СБУ, пограничники и МИД), идут дискуссии между ними.



«Я думаю, дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам», - анонсировал глава МИД.