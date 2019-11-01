«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской

Группировка «ЛНР» установила так называемые пункты наблюдения на участке разведения войск у Золотого. Об этом заявил руководитель «представительства ЛНР в СЦКК» Михаил Филипоненко, передает ЛИЦ.



«Сегодня (31 октября — прим.) у нас прибыли объекты в формате работы СЦКК. После того, как у нас закончится разведение сил и средств на участке [разведения] смогут находиться официально только представители СЦКК. Поэтому для них устанавливаются модули, в которых они будут проходить службу», — заявил он.



При этом украинская сторона и Специальная миониторингвая миссия ОБСЕ не признают «ЛНР» участницей СЦКК. В отчетах ОБСЕ их указывают как «членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК"».



На фотографиях видно, что «ЛНР» установила у Золотого синий контейнер с надписью «СЦКК».

Ранее такой контейнер несколько месяцев находился на участке разведения в Станице Луганской, 26 октября «ЛНР» убрала его оттуда.



Украинская сторона неоднократно заявляла, что синий контейнер, который «ЛНР» установила вместо своего блокпоста, нарушает условия разведения в Станице Луганской. Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик говорил, что также не понимает «какая польза от этого контейнера». По его словам, это не было шагом к взаимному доверию между сторонами.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.