В штабе ООС опровергают заявления боевиков о нападении на санитарный автомобиль

Источник: Facebook штаба ООС

В штабе операции Объединенных сил опровергают заявления боевиков «ДНР» информацию о том, что украинские войска якобы взорвали санитарный автомобиль, направлявшийся на помощь мирному населению. Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.



«Пропагандистский ресурс "ДАН" обнародовал информацию о том, что украинские военнослужащие якобы выпустили противотанковую управляемую ракету в санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям», - указывается в сообщении.



В штабе сообщают, что по сведениям мирных граждан, проживающих на неподконтрольной территории, но не связанных с деятельностью незаконных вооруженных формирований, в районе населенного пункта Новая Ласпа в Донецкой области этот автомобиль подорвался на мине, которую заложили сами боевики.



Отмечается, что инцидент произошел на расстоянии 300 метров от одного из опорных пунктов боевиков.



«Мирное население, тем более с детьми, в этой местности давно не проживает. Также оккупационные СМИ не предоставили никаких фото и видеоматериалов с места происшествия», - говорится в сообщении.



Штаб ООС уточняет, что 31 октября 2019 года на указанном участке боевые действия не велись. Украинские войска не совершали никаких пусков ПТРК.