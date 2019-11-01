Глава ЛугОГА заявил, что долг «Лисичанскводоканал» будет погашен

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что долг предприятия «Лисичанскводоканал» будет погашен. Об этом сообщает пресс-служба ОВГА.



«На сегодняшний день есть договоренность с юридическим лицом, которое с ноября будет платить налоги в бюджет города Лисичанска около 3,380 млн гривен. Таким образом будет погашен почти полный объем месячных подписок водоканала», - отметил Гайдай.



По словам главы «Лисичанскводоканала», сейчас предприятие задолжало 167 млн ​​гривен за электроснабжение, а также обязано ежемесячно платить ООО «Энер Восток» согласно выставленных счетов за электроснабжение, в среднем на сумму 3,6 млн гривен.

20 октрября около 80 тысячи жителей Лисичанска Луганской области остались без централизованного водоснабжения после отключения трех насосных станций от электроэнергии. 23 октября водоснабжение возобновили.