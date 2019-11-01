Пристайко: Компенсации пострадавшим на Донбассе будут обсуждаться в правительстве

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что компенсация пострадавшим в результате конфликта на Донбассе будет обсуждаться в Кабмине. Об этом он рассказал на брифинге 1 ноября.



«Есть общие человеческие принципы, каждый кто пострадал, ему предстоит каким-то образом компенсировано… Есть общие желания и принципы. Мы как украинское правительство тоже говорим о компенсации - о том, каким образом компенсировать нашим людям, которые потеряли дома, своих родных и близких, материальные ценности… Это в рамках нашего обсуждения с нашим правительством», - сказал он.



Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации.