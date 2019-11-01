В Донецкой области в ДТП погибли два человека

В ДТП 31 октября вблизи поселка Торское - на границе Донецкой и Луганской областей погибли два человека, еще двое травмированы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



«Предварительно установлено, что водитель внедорожника «Тoyota» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», который двигался во встречном направлении», - говорится в сообщении.



В результате столкновения 42-летний водитель легковушки и его 39-летняя жена погибли. Еще

одна пассажирка авто - госпитализирована. Во внедорожнике пострадала 44-летняя женщина.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины

(Нарушение правил безопасности дорожного движения).