Организаторы акции у Золотого инициируют новую кампанию в зоне ООС – «Рейд за мир»

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины (АТО), организаторы кампании «Последний блокпост» инициируют новую кампанию в зоне Операции Объединенных сил (ООС) под названием «Рейд за мир». Об этом сообщил бывший командир батальона полка «Азов» Игорь Михайленко, передает «Интерфакс-Украина».



«Наши ребята остаются в Золотом, они знают свою задачу. Мы, координаторы акции "Последний блокпост", хотим расширить нашу деятельность в более широкий формат», - сказал он.



Михайленко рассказал, что ветераны, активисты и волонтеры намерены, начиная с 4 ноября, проехать все ключевые населенные пункты, всего 35 городов, сел и поселков, и точки вдоль линии разграничения на Донбассе, в которых в будущем будет проходить разведение войск.



«В каждой точке мы будем реагировать на те вызовы, которые нас будут ждать на месте», - добавил Михайленко.

Ране министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.