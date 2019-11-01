Полиция: Из Мариуполя хотели вывезти двух девушек и отправить их в сексуальное рабство

На выезде из Мариуполя сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми Нацполиции задержали гражданина Турции, который пытался вывезти из Украины двух девушек для сексуального рабства.



«По версии следствия, 3 октября 27-летняя девушка, находясь в сложном социальном положении, по совету подруги, познакомилась в социальной сети с 45-летним гражданином Турции, который проживал в городе Пиннеберг (Германия), и поинтересовалась у него о работе. Мужчина предложил девушке за денежное вознаграждение оказывать сексуальные услуги в Швейцарии, а когда она согласилась, попросил найти для такой же "работы" еще нескольких девушек», - сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



1 ноября подозреваемый на автомобиле марки «AUDI A8» прибыл в Мариуполь. Встретившись с потерпевшей, которая привела для знакомства с ним трех подруг, он выбрал из них 28-летнюю девушку и вместе со спутницами уехал из города.



Во время выезда из города указанный автомобиль остановлен, а подозреваемый задержан. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли 600 евро, мобильный телефон и банковские карточки.



Полиция решает, какую меру пресечения избрать подозреваемому в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).