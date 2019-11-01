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Нардеп Яременко написал заявление об увольнении с поста главы комитета в Раде

01 ноября 2019, 18:52

Нардеп Яременко написал заявление об увольнении с поста главы комитета в Раде

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление об увольнении с должности. Об этом он сообщил в Facebook.

«С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики - в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета», - написал Яременко.

Он также заявил, что через главу фракции Давида Арахамию ему передали, что «для трех фракций будет достаточно, если до 19:00 я лично сообщу о заявлении об отставке - в посте в фейсбуке».

Он добавил, что копию заявления опубликует почту, потому что на момент написания поста он ел янтыки.

«Фотокопия заявления не позднее 23:00 будет размещена в комментариях к этому посту», - отметил нардеп.

«Написать - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только тогда, когда (и если) решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)», - добавил Яременко.

Ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко с секс-работницей. Позднее нардеп стал утверждать, что запись сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

1 ноября парламентские фракции «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» подняли вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что фракция обсудит ситуацию вокруг главы Яременко на следующей неделе.

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Люди
Богдан Яременко

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