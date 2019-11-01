В Мариуполе убили владельца кафе

В Мариуполе на площади Победы во время ДТП в своем авто был обнаружен мертвый мужчина. По предварительной информации, водителю «Ауди» стало плохо, мужчина потерял контроль над авто. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и врезался в дерево.



Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели водителя и констатировали смерть мужчины.



Как сообщает мариупольский журналист Вячеслав Твердохлеб, за рулем машины находился бизнесмен Александр Кузнецов, у которого на животе были видны ножевые ранения. Кузнецов был владельцем мариупольсого кафе «Пармезан».



Мэр мариуполя Вадим Бойченко заявил, что Кузнецова убили. «Резонансное убийство на Левом берегу средь бела дня», — сказал он, передает 0629. По словам мэра, у следствия есть «определенные наметки». «Я думаю, это убийство будет раскрыто по горячим следам», — добавил он.