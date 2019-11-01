Нардепы просят членов Конгресса США не критиковать «Азов» без доказательств

Народные депутаты Украины направили членам Конгресса США письмо в поддержку спецподразделения Национальной гвардии «Азов». На сайте парламента опубликована копия письма, под которым подписались 39 парламентариев.



В тексте письма депутаты указывают на военные и антитеррористические операции, в которых участвовали члены «Азова», а также подчеркивают, что «в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной».



Нардепы призвали представителей Конгресса США проявить сдержанность и непредубежденность, а также провести «более тщательное расследование» перед принятием решения о том, что «Азов» можно приравнять к террористической организации.



Парламентарии заявили, что обратятся в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с просьбой проверить утверждения, которые указываются в письме конгрессменов, и опубликуют результаты.

40 конгрессменов-демократов потребовали от Госдепартамента США внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.



В «Азове» назвали обращение американских конгрессменов «информационной атакой».