В Краматорске полиция продолжает вычислять тех, кто примкнул к боевикам «Л-ДНР»

С начала года в Краматорске сообщения о подозрении от полиции получили 47 человек, причастных к действиям незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.



«Большинство фигурантов за деньги осуществляли фильтрационные мероприятия на блокпостах в городе во время его оккупации. Сейчас еще один участник незаконного вооруженного формирования сотрудничает со следствием», - говорится в сообщении.



На днях в Краматорске еще один местный житель, причастный к действиям «ДНР», дал показания полиции. Он заявил правоохранителям, что вступил в ряды боевиков из-за денег и продуктов питания, однако вскоре покинул их ряды. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). По этой же статье (ч.6) мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно покинул ряды боевиков, не совершал преступлений против мирного населения и сообщил о своих поступках полиции.