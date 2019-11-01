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В Краматорске полиция продолжает вычислять тех, кто примкнул к боевикам «Л-ДНР»

01 ноября 2019, 21:45

В Краматорске полиция продолжает вычислять тех, кто примкнул к боевикам «Л-ДНР»

С начала года в Краматорске сообщения о подозрении от полиции получили 47 человек, причастных к действиям незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.

«Большинство фигурантов за деньги осуществляли фильтрационные мероприятия на блокпостах в городе во время его оккупации. Сейчас еще один участник незаконного вооруженного формирования сотрудничает со следствием», - говорится в сообщении.

На днях в Краматорске еще один местный житель, причастный к действиям «ДНР», дал показания полиции. Он заявил правоохранителям, что вступил в ряды боевиков из-за денег и продуктов питания, однако вскоре покинул их ряды. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). По этой же статье (ч.6) мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно покинул ряды боевиков, не совершал преступлений против мирного населения и сообщил о своих поступках полиции.

ТЕМЫ

Люди
боевики
Места
Краматорск

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