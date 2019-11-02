В России направили в суд дело против экс-министра транспорта Украины. Обвиняют в нападении на посольство РФ

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады и экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.



Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение и направил дело в Московский городской суд для рассмотрения по существу.



Рудьковского обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений).



По данным российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации «Правый сектор», деятельность которой в РФ запрещена, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.



Целью нападения в Генпрокуратуре РФ сочли осложнения международных отношений России с Украиной и другими государствами.

В этом деле 26 мая 2016 года Рудьковскому заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



В сентябре 2018 года Рудьковского задержали на территории Росии и взяли под стражу на основании судебного решения.