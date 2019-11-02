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ОБСЕ не зафиксировала нарушений «режима тишины» на трех участках разведения

02 ноября 2019, 11:57

ОБСЕ не зафиксировала нарушений «режима тишины» на трех участках разведения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня ни на одном из трех участков разведения сил на Донбассе. Как отмечается в свежем отчете миссии, речь идет о 31 октября.

Имеются в виду участки разведения у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Разведение войск у Станицы Луганской произошло в конце июня. Сейчас там продолжается ремонт моста через реку Северский Донец.

Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось вчера.

Следующим участком разведение сил должен стать район у Петровского в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что оно начнется 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дату разведения у Петровского могут перенести из-за обстрелов на участке, которые произошли 30 октября.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Золотое Станица Луганская Петровское

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