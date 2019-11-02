МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об украинцах

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за цитаты президента этой страны Эмманюэля Макрона об украинских гражданах, которая появились в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



О какой именно публикации идет речь, не уточняется, но 30 октября Макрон дал интервью о проблемах миграции правому журналу Valeurs Actuelles, в котором заявил, что Франция готова заполнять пустые квоты, но законными мигрантами. Он сказал фразу о том, что предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д’Ивуара «подпольным болгарским или украинском сетям». Цитата была опубликована на сайте газеты Liberasion, полного текста интервью в открытом доступе нет.



Посол Франции заявил, что никаких претензий к украинским гражданам у французских властей нет. «Следовательно, слова Э. Макрона по проблем миграции и законного трудоустройства были вырваны из контекста», — отмечается в сообщении МИД Украины. Также говорится, что Киев и Париж подтвердили намерение и дальше сотрудничать по вопросам миграции.