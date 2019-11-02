Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Минздрава заявила, что ситуация с дифтерией под контролем

02 ноября 2019, 13:35

Глава Минздрава заявила, что ситуация с дифтерией под контролем

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эпидемии дифтерии в стране нет, а количества вакцин достаточно.

«Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон — это и была потребность Украины в сыворотке», — сказала Скалецкая в интервью «ВВС News Україна».

По ее совам, в этом году в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. «Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно», — подчеркнула министр.

Скалецкая отметила, что лекарства распределены в регионах, и области обмениваются ими между собой.

«Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами», — добавила она.

По состоянию на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 в течение октября. В Киеве был зарегистрирован случай заболевания дифтерией у девятилетнего школьника одного из столичных лицеев.

ТЕМЫ

Люди
Зоряна Скалецкая
Организации
Министерство здравоохранения
Прочее
Дифтерия

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:28
ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком
14:17
ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске
15:55
«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
09:24
«ДНР»: В Донецке обезвредили взрывчатку в машине
08:17
ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского
20:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:58
«ДНР» заявила о готовности к обмену в формате «52 на 85»
14:41
«ДНР» и «ЛНР» заявили, что «учения силовиков» будут совместными
14:36
«ДНР»: Житель Снежного задержан после стрельбы на улице из автомата
10:50
ОБСЕ рассказала о нарушении «режима тишины» на участке разведения у Петровского
09:26
Красный Крест направил гумконвой в сторону Донецка
09:22
Российский «гумконвой» приезжает на Донбасс третью неделю подряд
все новости
17:28
ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком
16:44
В «Радио Свобода» призвали украинскую власть привлечь Портнова к ответственности
16:21
Глава Минздрава допустила отправку мобильных бригад на Донбасс
15:27
Задержан подозреваемый в убийстве мариупольского владельца кафе
15:15
Режим ограничений на перемещение в районе Золотого будет отменен 3 ноября
14:17
ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске
13:35
Глава Минздрава заявила, что ситуация с дифтерией под контролем
12:18
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона об украинцах
11:57
ОБСЕ не зафиксировала нарушений «режима тишины» на трех участках разведения
11:25
В Краматорске задержали мужчину, который вступил в ряды «ДНР»
10:24
В России направили в суд дело против экс-министра транспорта Украины. Обвиняют в нападении на посольство РФ
10:10
Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР» с позывным «Тереза» перенесли
09:27
В Генштабе ВСУ заявили, что Россия пока не готовит наступление на Украину
09:13
Штаб ООС насчитал 13 нарушений «режима тишины» на Донбассе
23:11
Суд обязал Госдеп США обнародовать детали разговора Трампа и Зеленского
все новости
ВИДЕО
В Краматорске художники из разных стран создают восемь муралов
01 ноября, 16:01
Разведение сторон у Золотого: на новые позиции переместился 21 украинский военный
31 октября, 19:27
«Шахтер» вылетел от «Динамо» в Кубке Украины
30 октября, 22:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция