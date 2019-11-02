ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала приезд грузовиков «гуманитарного конвоя» из России в Донецк и Луганск. Об этом говорится в отчете мисcии.



Отмечается, что утром 31 октября наблюдатели видели автоколонну в составе 20 грузовиков (с российскими номерными знаками; на двух были надписи «Гуманитарная помощь из Российской Федерации») в сопровождении 5 автомобилей с табличками «ДНР», которая въехала на территорию огражденного стенами объекта на улице Баумана, 1а, в Буденовском районе Донецка. Наблюдатели видели, как 15 работников разгружали содержимое грузовиков.



В тот же день представители миссии ОБСЕ видели автоколонну в составе 12 грузовиков (с

российскими номерными знаками; на двух были надписи «Гуманитарная помощь из

Российской Федерации» на русском языке) в сопровождении 4 автомобилей с табличками «ЛНР» въезжала на территорию огражденного стенами объекта на улице Даргомыжского в южной части неподконтрольного правительству Луганска.

Это был уже 89-й «гумконвой» с начала конфликта на Донбассе. Россия отправляет такие грузовики третью неделю подряд. Российская сторона утверждает, что привезла детские продуктовые наборы.



В ЕС заявили, что российские «гумконвои» нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.