Задержан подозреваемый в убийстве мариупольского владельца кафе

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мариупольского предпринимателя Александра Кузнецова, который был найден мертвым в своей машине с ножевым ранением в пятницу днем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



«В ходе проведения оперативных мероприятий, уже около полуночи правоохранители разоблачили подозреваемого в совершении преступления», — отмечается в сообщении. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее не имел проблем с законом.



По информации полиции, накануне между ним и погибшим возник конфликт. Подозреваемый переходил дорогу в неустановленном месте, из-за чего 38-летний водитель вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с пешеходом. На это последний достал нож и ударил им оппонента, после чего скрылся.



По факту возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.



Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

1 ноября владелец кафе в Мариуполе Александр Кузнецов был найден мертвым в своем автомобиле. Мужчина потерял контроль над машиной и въехал в дерево. На месте медики констатировали смерть водителя, а при осмотре тела обнаружили ножевое ранение.