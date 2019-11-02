Суд назначил залог в 100 миллионов гривен для депутата Рады

Высший антикоррупционный решил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата (группа «За будущее») Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен, который должен быть внесен в течении 5 дней. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Суд обязал Дубневича сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства и работы. Он должен воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве, а также обязан сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину. Также носить электронный браслет.



Вопрос об обжаловании этого пресечения в Апелляционной палате антикоррупционного суда будет решено после ознакомления с полным текстом решения суда.



Сам Дубневич заявил о подготовке апелляционной жалобы. «При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу», — написал он в Facebook.



Ярослава Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).



Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для «Укрзализници». Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.



Прокурор САП просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 миллиона гривен.