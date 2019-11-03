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Трамп заявил, что хотел бы принять Зеленского в Белом доме

03 ноября 2019, 11:45

Трамп заявил, что хотел бы принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы принять в Белом доме своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Politico.

«Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет», - сказал он.

Президент США также добавил, что Зеленский примет приглашение, хотя дата предстоящей встречи не уточняется.

Он сказал об этом через несколько дней после того, как Палата представителей США проголосовала за пакет основных правил расследования импичмента Трампа, напоминает издание.

О начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа 24 сентября объявили в Палате представителей Конгресса США в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

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