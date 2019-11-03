ОБСЕ задокументировала ранение жителя Золотого-5

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали ранение жителя Золотого-5 (Михайловка) в результате огня из стрелкового оружия 21 сентября. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В больнице в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) медработники сообщили, что 21 сентября 2019 года в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия», - говорится в отчете.



По словам медработников, в больнице пострадавшему также оказали психологическую помощь.



1 октября 2019 года мать и соседи сообщили СММ, что парень получил ранения перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села.