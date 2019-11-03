ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке

В результате обстрела в доме по ул. Шевченко, 206 в неподконтрольном правительству селе Александровка повреждены окна и бак для воды. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«Наблюдатели видели 4 окна (два на северной стене и два на западной стене) без стекол, затянутые пластиком, а также отверстия от осколков на тех же внешних стенах. Во дворе дома команда СММ видела пробоину с юго-восточной стороны лежавшего на земле стального бака для воды».



Отмечается, что дом расположенном менее чем за 1,5 км от линии соприкосновения.



Наблюдатели определили, что повреждения образовались недавно в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северо-западного направления.



Владелица дома рассказала патрулю миссии что ее не было дома, когда произошли повреждения.