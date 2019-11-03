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Генсек НАТО уверен, что Украина станет членом Альянса. Но не смог сказать, когда именно

03 ноября 2019, 21:30

Генсек НАТО уверен, что Украина станет членом Альянса. Но не смог сказать, когда именно

Украина будет членом НАТО, однако для этого ей следует сфокусироваться на реформах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос о предоставлении «Плана действий относительно членства» (ПДЧ) Столтенберг отметил, что невозможно сделать какой-то конкретный график и напомнил, что все союзники согласились еще в 2008 году на Бухарестском саммите, что Украина станет членом НАТО.

«Но сейчас время сфокусироваться на реформах: как усилить ваши оборону и структуры безопасности, как модернизировать структуру вашего управления и, конечно, как побороть коррупцию. И сделав это, вы уже сегодня улучшите жизнь рядовых украинцев. А, также, продвинетесь к членству в НАТО», — добавил генсек Альянса.

Столтенберг отказался давать прогнозы о конкретных сроках вступления Украины в НАТО. «Конечно, никто не может точно сказать, когда это будет, но, если посмотреть на другие страны, то мы увидим, что двери НАТО остаются открытыми», — сказал он.

Столтенберг отметил, что Альянс остается сторонниками 2сильного и мощного партнерства с Украиной. «Итак, работая над тем, чтобы предоставить полноценное членство Украине, мы должны подумать, что мы можем сделать больше вместе. Это будет хорошо для Украины и НАТО. И модернизировать украинские оборонные и структуры безопасности, помочь им качественной подготовкой, помочь им усилить возможности, в частности, системы команды и контроля, помочь с кибербезопасностью. Все это мы делаем. Все это важно. Это делает Украину лучшей страной, даже, если вы и не является полноценным членом НАТО. Это то, что мы делаем, даже, пока вы не член НАТО», — добавил он.

ТЕМЫ

Люди
Йенс Столтенберг
Организации
Нато

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