Трамп заявил об «очень хороших» отношениях с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Украиной, Россией и Китаем, передает Fox News.

«Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу хорошо ладить [с другими странами]», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, насколько сильна его поддержка Украины в контексте войны с Россией и просил ли он когда-нибудь Владимира Путина вывести войска из Украины.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа сообщила, что президент с первых дней пребывания на посту испытывает «неукротимую ненависть» к Украине. В качестве одной из причин подобного отношения источники издания называли «сговор с демократами», в который, по мнению Трампа, вступили украинские власти, чтобы не допустить его победы на президентских выборах в США в 2016 году.