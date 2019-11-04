СМИ: РФ в «нормандском формате» поднимет вопрос «долга Януковича»

5 ноября НАК «Нафтогаз Украины» намерена подать в Стокгольмский арбитраж очередной иск к «Газпрому». Как пишет ZN.UA, сумма иска предположительно составит 12 млрд долларов.



2 млрд долларов — недополученная плата за транзит и 10 млрд долларов — компенсация на случай отказа «Газпрома» от использования украинской ГТС.



По данным источников издания, россияне надеются, что во время встречи в «нормандском формате» им удастся выторговать взаимозачет выигранных НАКом у них в Стокгольме уже почти 3 млрд долларов на сопоставимую сумму «долга Януковича».



По информации источников, очередной иск в Стокгольмский арбитраж «Нафтогаз» намерен подать 5 ноября и таким образом попытается конкретизировать требования о возмещении 12 млрд долларов за неправомерно низкую оплату «Газпромом» транзита в течение многих лет и «угробленную» ГТС, которая до сих пор остается самой мощной в Европе.



Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко допустил, что во время встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) стороны обсудят условия нового контракта по транзиту российского газа через Украину.



