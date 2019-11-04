«ДНР» выпустила в Петровском белую ракету, хотя Украина сказала, что разведения сегодня не будет

Боевики «ДНР» выпустили в небо сигнальную белую ракету в знак своей готовности начать процесс разведения войск на участке «Петровское — Богдановка». Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».



Ракета была выпущена ровно в 12:00 по киевскому времени. «ДНР» ждет, что после соответствующего сигнала украинская сторона предпримет зеркальные действия. Лишь после этого стороны выпустят в небо зеленые ракеты в ознаменование начала процесса разведения.



Отмечается, что в Петровском сейчас находятся сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Сегодня утром украинская сторона в СЦКК заявила, что процесс разведения в Петровском может начаться только после соблюдения семидневного режима прекращения огня на участке разведения. Украинская сторона отметила, что в последний раз СММ ОБСЕ зафиксировал обстрел на участке разведения у Петровского 30 октября. Заявления «ДНР» о готовности к разведению украинская сторона в СЦКК расценила как провокацию и «замыливание глаз».