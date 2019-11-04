Украина готова согласовать итоговый документ для «нормандской» встречи

Украинская сторона готова согласовать итоговый документ, который рассмотрят лидеры «нормандской четверки» во время встречи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время брифинга с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.



«Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят», — отметил он. Пристайко напомнил, что в сентябре, когда стороны договаривались о встрече лидеров «нормандской четверки», было всего два условия: согласование «формулы Штайнмайера» и разведение сил на трех участках в Станице Лугаснкой, Золотом и Петровском.



«Российская сторона начала говорить о документе, которые стороны согласуют, чтоб лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить, чтобы лидеры не сидели и на частом листе не писали результат», — добавил глава МИД Украины.



Также Пристайко сказал о готовности Украины к встрече в «нормандском формате». Глава МИД отметил, что осталось выполнить разведение войск у Петровского. Он заявил, что разведение у Петровского сегодня было отложено из-за нарушения режима «тишины».