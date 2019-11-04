Луценко подтвердила, что покидает Раду из-за проблем со здоровьем

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подтвердила информацию о сложении мандата из-за проблем со здоровьем.



«Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», — написала она в Facebook.



Луценко при этом останется членом партии «ЕС».



Ранее издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в аппарате ВР, сообщило, что Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.



В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет № 26 списка «Европейской солидарности» Ирина Никорак.

