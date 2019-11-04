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Разведение войск у Петровского может состояться 8 ноября

04 ноября 2019, 15:24

Разведение войск у Петровского может состояться 8 ноября

Разведение войск у Петровского Донецкой области может состояться 8 ноября, если удастся соблюсти семидневное прекращение огня на данном участке. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже направили письмо в ОБСЕ: 7 ноября приступаем, 8 ноября практически "разводимся", если не будет нарушения режима тишины», — сказал Кравченко.

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Изначально предполагалось, что разведение у Петровского состоится 4 ноября, однако оно было отложено из-за нарушения режима «тишины» на этом участке 29 октября.

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