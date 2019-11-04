На Донетчине члены избиркома, которые подделали подписи, получили условный срок

Двух членов избирательной комиссии, которые на выборах президента Украины подделали подписи 57 человек, приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост Президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к списков избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней», - говорится в сообщении.



В дальнейшем эти бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов.



Во время судебного слушания обвиняемые свою вину в совершении преступлении признали полностью и раскаялись.