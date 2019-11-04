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МИД: РФ проигнорировала 7 запросов о возврате трех кораблей Украине

04 ноября 2019, 18:35

МИД: РФ проигнорировала 7 запросов о возврате трех кораблей Украине

Министерство иностранных дел семь раз обращалось к России с требованием вернуть корабли, захваченные в Керченском заливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль.

«Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере 7. Ответов ни на один, включая и последнее от 4 октября 2019, мы не получили», — написала она в Facebook.

Как отметила замминистра, своими действиями РФ продолжает демонстрировать несоблюдение норм международного права. Она напомнила, что согласно решению Международного трибунала по морскому праву от 25 мая РФ должна немедленно передать корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» Украине.

«Ключевым аспектом для международного права является корабль. Именно он и имеет иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства-флага», — написала Зеркаль.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 моряка ВМС Украины были освобождены в рамках обмена между Украиной и РФ 30 августа в формате «35 на 35».

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