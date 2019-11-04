Артиллериста «ЛНР» приговорили к 8 годами лишения свободы

Артиллериста группировки «ЛНР», причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений, приговорили к восьми годами лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



«Житель Днепра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Под руководством российских военных инструкторов он прошел боевую и специальную подготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, после обучения в течение пяти лет он принимал участие в боевых действиях против украинских военных подразделений в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.



Боевик был задержан в марте 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил.



Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.