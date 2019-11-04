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Штаб: Из-за обстрела у Новотошковского детей из школы эвакуировали в бомбоубежище

04 ноября 2019, 20:38

Штаб: Из-за обстрела у Новотошковского детей из школы эвакуировали в бомбоубежище

Из-за обстрела у пгт Новотошковское Луганской области детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, было эвакуировано в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что противник совершил 16 обстрелов украинских позиций с начала суток в районе Новотошковского, Новолуганского, Хутора Вильного, Крымского, Троицкого, Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки и Гнутово.

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