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Глава Луганщины: Российский флаг в Золотом — фейк, сам проверил

04 ноября 2019, 22:07

Глава Луганщины: Российский флаг в Золотом — фейк, сам проверил

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня посетил Золотое-4 (входит в город Золотое) и Катериновку, в районе которых произошло равзедение сил.

Как сообщает пресс-служба ЛугОГА, глава области воочию убедился, что ситуация в этих населенных пунктах остается контролируемой и спокойной. В частности, в Золотом-4 он побывал в школе и новому аптечном пункте, а также в Катериновке пообщался с местными жителями.

«Вчера в социальных сетях появилась ложная информация, что в Золотом появился российский флаг. Лично убедился, что везде развевается только наш украинский, а школа существует, и сейчас здесь учатся 36 детей. Пообщался с настоящими учителями, а не "так называемыми актерами", как их называют », - рассказал Гайдай.

Кроме того в Золотом-4 на базе ФАПа заработал аптечный пункт. Губернатор уверил местных жителей, что завтра в населенном пункте начнет дежурство бригада «скорой помощи».

Также он ознакомился с ходом разминирования в районе КПВВ «Золотой» и, находясь в Катериновке, убедился, что в местный магазин подвозят необходимые для жителей продуктов.

«Меня возмущают действия людей, которые распространяют фейковую информацию. Пока наши воины защищают Украину, предоставляют возможность нам ее развивать, нам приходится много времени тратить на информационную войну», — подчеркнул Гайдай.

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Разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.

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Люди
Сергей Гайдай
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Золотое Катериновка Золотое-4
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