Штаб насчитал 20 обстрелов на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 82 и 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



По информации штаба, огонь открывался вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Пищевика, Старогнатовки, Гнутово, Новотошковского, Новолуганского, Хутора Вольного, Крымского, Троицкого, Зализного, Новгородского.



Также отмечается, что с начала текущих суток боевики огонь не открывали.