Переходное правосудие для Донецка: Что предлагают у Зеленского

Переходное правосудие, как этап реинтеграции Донбасса: возмещение ущерба, ответственность за преступления, право на правду и гарантии не повторения конфликта.



Это целый комплекс стандартов, выработанных ООН для предотвращения повторения безнаказанности, которое совершалось в отношении людей на разных территориях.



«В Украине на данный момент такие стандарты должны быть применены ввиду того, что Украина является членом ООН, Совета Европы и других международных организаций», - говорится Елена Семеркина, специалистка в сфере нормотворческой деятельности «Украинского Хельсинского союза».



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