СМИ: В России хотят возродить «военную тайну»

Понятие «военной тайны» может вернуться в законодательство России, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.



Этот вопрос сейчас прорабатывают в военном ведомстве, отмечает издание. «Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации — сейчас эта информация относится к государственной тайне», — говорится в публикации.



Предполагается, что требования закона будут распространяться только на военнослужащих. «Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения», — пишут «Известия».



Как утверждается, принципиальное решение о введении новой юридической нормы уже принято. «Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году», — говорится в публикации.



Один из источников газеты отметил, что поправки потребовались, так как в нынешнем виде закон «О гостайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику. В Вооруженных силах РФ гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом, подчеркнул источник.

Во времена СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. Какие военные сведения, не составляющие гостайны, не подлежали оглашению, определяли ведомственные документы.



В 1990-е годы от понятия «военная тайна» отказались. Часть информации, относящейся к Вооруженным силам России, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.