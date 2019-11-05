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Абромавичус: На неподконтрольных территориях находится 21 предприятие Укроборонпрома

05 ноября 2019, 12:05

Абромавичус: На неподконтрольных территориях находится 21 предприятие Укроборонпрома

На неподконтрольных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей находится 21 из 137 предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром». Об этом в интервью «Укринформу» сообщил генеральный директор предприятия Айварас Абромавичус.

«Сейчас "Укроборонпром", который мы получили, имеет 137 предприятий. 21 предприятие находится на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, поэтому фактически имеем 116. На наших заводах работает 68 тысяч 800 работников», - отметил Абромавичус.

Среди тех предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории, 46 являются убыточными, сообщил руководитель концерна. Среди самых больших проблем концерна Абромавичус называет большое количество пассивов, различного вида кредиторской задолженности, что четко не отражается на балансе.

«Каждый день что-то новое появляется из старых задолженностей, что будет иметь негативные последствия для финансового состояния компании. Из того, что мы предварительно нашли, что не является аудируемым и с просроченной задолженностью, - объем составляет 10,6 млрд гривен», - сообщил Абромавичус.

Наиболее проблемными предприятиями концерна Абромавичус назвал «Харьковский авиационный завод», «Маяк», «Звезду», Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова.

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