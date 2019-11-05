Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Экс-сотрудник «прокуратуры ДНР»: В неподконтрольном Донецке - более 200 пленных

05 ноября 2019, 13:17

Экс-сотрудник «прокуратуры ДНР»: В неподконтрольном Донецке - более 200 пленных

В неподконтрольном украинским властям Донецке боевики незаконно удерживают по политическим мотивам около двухсот украинцев. Об этом «Громадському радио» сообщил бывший сотрудник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко.

«В Донецке только около двухсот человек. <...> Не во всей "ДНР". Только в Донецке», - сказал он.

Мужчина в июле 2019 вернулся на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Программа позволяет вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию и избежать уголовной ответственности гражданам, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях и добровольно отказались от участия в них.

По словам Лукьяненко, места содержания людей расположены не только в зданиях, принадлежащих так называемым «правоохранительным органам», но и при каждой воинской части.

«Они почти везде находятся. При каждой воинской части такие точки. То есть это десятки и больше», - сказал он.

Источник «Громадського радио» в Службе безопасности Украины подтвердил эти цифры.

По словам собеседника, ранее в каждом подразделении был так называемый «обменный фонд». Сейчас эти места до сих пор существуют в каждом подразделении, и в них так же содержатся пленники.

«Во время активных боевых действий у каждого командира подразделения был так называемый обменный фонд. Представьте себе: во время боевых действий несколько боевиков попали в плен. [Тогда руководство боевиков] выходит по открытой связи сразу на командира украинской части, которая взяла этих людей в плен. И сразу идет предложение о том, чтобы обменять людей из обменного фонда, который есть у этого командира батальона, полка или бригады. И были случаи, не афишировались и не разглашались, когда проходил обмен сразу. Это особенно практиковалось в 2014-2015 годах. Сейчас немножко другая ситуация. Но в каждой части, в каждом крупном подразделении есть свое место, где содержатся как пленные, так и свои «залетчики», которые не афишируются перед комендатурой. С ними там проводится определенная работа», - отметил собеседник ГР.

По его словам, сколько подразделений - столько и таких «ям».

«Если брать полки с бригадами, то там будет около десятка. Если еще и батальоны теробороны, то будет несколько десятков. Это только при воинских частях эти ямы. Соответственно, в эти же ямы по знакомству может завести милиция местная какого-то человека, которого затронули, чтобы там поработать с ней, скажем так. И никто даже не узнает, где это было и что это было. Человек с мешком на голове заехал, и с мешком на голове выехал. Он сама не знает, где был», - сообщил журналистам сотрудник СБУ.

Согласно последним официальным данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе содержат 227 украинцев. Однако, это число может быть заниженным по сравнению с фактическим количеством украинских заключенных.

ТЕМЫ

Организации
СБУ ДНР
Прочее
пленные
Места
Донецка
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:19
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
16:44
Жители Макеевки снова заявляют о подземных толчках
16:14
ОБСЕ задокументировала ранение жителя Золотого-5
20:52
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
17:28
ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпосте под Донецком
14:17
ОБСЕ рассказала о российском «гумконвое» в Донецке и Луганске
15:55
«Были небольшие частники-посредники»: журналист рассказал об инвестфоруме «ДНР»
12:44
«ЛНР» начала собирать деньги за получение посылок из России
12:28
«ДНР» заявила о ранении жителя села под Донецком
12:15
«ЛНР» установила у Золотого синий контейнер, из-за которого уже возмущались в Станице Луганской
09:24
«ДНР»: В Донецке обезвредили взрывчатку в машине
08:17
ОБСЕ снова услышала стрельбу на участке разведения у Петровского
все новости
14:24
Комитет Рады позитивно оценил разведение войск у Золотого
14:23
На Донетчину доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения
14:05
Почти в половине случаев не удалось согласовать ремонт инфраструктуры на Донбассе за 10 месяцев
13:22
Бюджет Минобороны в 2020 году станет рекордным за всю историю независимости
13:17
Экс-сотрудник «прокуратуры ДНР»: В неподконтрольном Донецке - более 200 пленных
12:42
У Путина не стали прогнозировать, состоится ли «нормандская» встреча до конца года
12:22
Премьер заверил, что финансирование на Минвет и МинВОТ найдется в случае их разделения
12:05
Абромавичус: На неподконтрольных территориях находится 21 предприятие Укроборонпрома
11:56
Руководство «Первомайскугля» подозревают в хищении денег, выделенных на спасение шахты в Золотом
11:21
Bihus.info: Для прокурора Кулика незаконно достроили этаж в элитном ЖК в центре Киева
11:09
СМИ: В России хотят возродить «военную тайну»
10:44
В Донецкой области передали в суд дело сотрудника СБУ, обвиняемого в сбыте наркотиков
10:23
В «Слуге народа» не знают, сможет ли Зеленский договориться с россиянами
10:16
Переходное правосудие для Донецка: Что предлагают у Зеленского
09:43
МИД выразил протест в связи с приездом депутата Госдумы РФ на Донбасс
все новости
ВИДЕО
Переходное правосудие для Донецка: Что предлагают у Зеленского
05 ноября, 10:16
Войну готовят к миру. Зеленский на Донбассе ►
02 ноября, 20:52
В Краматорске художники из разных стран создают восемь муралов
01 ноября, 16:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция