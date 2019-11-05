Экс-сотрудник «прокуратуры ДНР»: В неподконтрольном Донецке - более 200 пленных

В неподконтрольном украинским властям Донецке боевики незаконно удерживают по политическим мотивам около двухсот украинцев. Об этом «Громадському радио» сообщил бывший сотрудник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко.



«В Донецке только около двухсот человек. <...> Не во всей "ДНР". Только в Донецке», - сказал он.



Мужчина в июле 2019 вернулся на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Программа позволяет вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию и избежать уголовной ответственности гражданам, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях и добровольно отказались от участия в них.



По словам Лукьяненко, места содержания людей расположены не только в зданиях, принадлежащих так называемым «правоохранительным органам», но и при каждой воинской части.



«Они почти везде находятся. При каждой воинской части такие точки. То есть это десятки и больше», - сказал он.



Источник «Громадського радио» в Службе безопасности Украины подтвердил эти цифры.



По словам собеседника, ранее в каждом подразделении был так называемый «обменный фонд». Сейчас эти места до сих пор существуют в каждом подразделении, и в них так же содержатся пленники.



«Во время активных боевых действий у каждого командира подразделения был так называемый обменный фонд. Представьте себе: во время боевых действий несколько боевиков попали в плен. [Тогда руководство боевиков] выходит по открытой связи сразу на командира украинской части, которая взяла этих людей в плен. И сразу идет предложение о том, чтобы обменять людей из обменного фонда, который есть у этого командира батальона, полка или бригады. И были случаи, не афишировались и не разглашались, когда проходил обмен сразу. Это особенно практиковалось в 2014-2015 годах. Сейчас немножко другая ситуация. Но в каждой части, в каждом крупном подразделении есть свое место, где содержатся как пленные, так и свои «залетчики», которые не афишируются перед комендатурой. С ними там проводится определенная работа», - отметил собеседник ГР.



По его словам, сколько подразделений - столько и таких «ям».



«Если брать полки с бригадами, то там будет около десятка. Если еще и батальоны теробороны, то будет несколько десятков. Это только при воинских частях эти ямы. Соответственно, в эти же ямы по знакомству может завести милиция местная какого-то человека, которого затронули, чтобы там поработать с ней, скажем так. И никто даже не узнает, где это было и что это было. Человек с мешком на голове заехал, и с мешком на голове выехал. Он сама не знает, где был», - сообщил журналистам сотрудник СБУ.



Согласно последним официальным данным СБУ, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе содержат 227 украинцев. Однако, это число может быть заниженным по сравнению с фактическим количеством украинских заключенных.