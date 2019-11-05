Почти в половине случаев не удалось согласовать ремонт инфраструктуры на Донбассе за 10 месяцев

В период с сентября 2018 года по июнь 2019-го специальная мониторинговая миссия ОБСЕ способствовала удовлетворению 314 запросов на предоставление гарантий безопасности для ремонта и обслуживания на объектах инфраструктуры на Донбассе.



Как отмечается в отчете ОБСЕ, это 54,5% от общего количества таких запросов, которых было 576. При этом в остальных случаях гарантии безопасности не были предоставлены одной из сторон.



В миссии пояснили, что такие запросы нужны для организации локальных «окон тишины» у объектов инфраструктуры.



В Донецкой области в течение этого периода СММ способствовала организации 836 «окон тишины» (450 в предыдущий период). С этой целью было направлено около 2 500 патрулей, которые способствовали реализации 74 проектов.



Патрули направлялись преимущественно на объекты водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения отмечается в сообщении.



В Луганской области миссия способствовала организации 457 «окон тишины» (около 1 000 в предыдущий период). С этой целью СММ направила около 1 000 патрулей, которые способствовали реализации 54 проектов. Свыше 80% этих патрулей направлялись на объекты водоснабжения, остальные на объекты электроснабжения и газоснабжения.