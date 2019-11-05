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На Донетчину доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения

05 ноября 2019, 14:23

На Донетчину доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения

В рамках стратегической гуманитарной инициативы украинских военных «Помощь Восток» на Донбасс доставлены почти 20 тонн гуманитарной помощи медицинского. Об этом сообщает «Голос Украины».

Общая сумму помощи оценивается в 5,5 миллионов гривен.

Необходимые врачам и пациентам больниц вещи предназначены для 17 медицинских учреждений, обслуживающих гражданское населения, проживающего в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Это больницы в Станице Луганской, Светлодарске, Святогорске, Краматорске, Попасной и других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

 

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